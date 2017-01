Debates e Ideias: A encruzilhada e o risco do precipício

00:00 · 21.01.2017

Em seu discurso de despedida o presidente Obama, ademais de fazer um balanço de seu período à frente da maior economia do Planeta, dedicou boa parte de sua fala à sua preocupação com os rumos da democracia americana. Para ele, os americanos precisam estar atentos ao processo de fragilização da democracia no país.

O terrorismo e a violência, mais que colocar em xeque a segurança americana, estariam colocando em risco a democracia e suas instituições em função do recrudescimento da xenofobia, do racismo e da cada vez menor capacidade dos opostos dialogarem e se respeitarem. Esta será uma das principais encruzilhadas para o povo americano na próxima década, vaticinou.

Infelizmente, o fenômeno que o presidente americano descreveu não se restringe às fronteiras americanas. Em uma escala global, os conflitos de natureza étnica e religiosa, o crescimento de partidos políticos que pregam o isolacionismo e o nacionalismo e o avanço de ideologias que separam o mundo entre “nós e eles” ameaçam tornarem-se forças dominantes nos próximos anos.

No Brasil, também estamos nesta encruzilhada e, lamentavelmente, em uma situação política e institucional muito mais agravada que a dos países europeus ou os EUA. Aqui, não apenas cresce a intolerância e perde-se a capacidade de diálogo, fazendo com que adversários nas ideias convertam-se em inimigos a serem eliminados, como este processo ocorre em um ambiente em que as nossas instituições estão desacreditadas e sucateadas.

Assim, se o mundo enfrenta uma encruzilhada perigosa, que pode nos remeter aos períodos turbulentos da metade do Século XX, aqui no Brasil a encruzilhada está à beira do precipício.

Não apenas corremos o risco de tomar o rumo errado e reeditarmos nossas soluções ditatoriais, como fizemos em 1891, em 1937 ou em 1964, como podemos seguir direto para o precipício, destroçando o que resta de nossas combalidas instituições e arrastando o País para um período ainda maior de caos. Existe solução para tamanho desafio? Acredito que sim. Só que ela não virá de soluções imediatistas nem messiânicas. Não há o messias para nos salvar, nem revolução para nos libertar.

Temos que começar pela tolerância, pelo respeito às diferenças e pela retomada do diálogo. Isto é fundamental para recuperar o papel de nossas instituições: o Legislativo que volte a cumprir seu papel de legislador, fiscalizador e representante dos interesses da cidadania; o Executivo assuma-se como gestor deste processo; a Justiça seja célere e promotora de equilíbrios, mais que de “justeza”; o Ministério Público aferre-se ao seu papel de guardião da lei; e, a sociedade mobilize-se, não para confronto das ruas, mas para o diálogo de ideias.

Como disse Obama: não está satisfeito com a política? Vá às ruas, colete assinaturas, saia candidato!

A democracia não é perfeita, longe disto, mas, parafraseando Churchill, ainda não conseguimos inventar nada melhor para substituí-la.

Paulo Henrique Lustosa

Mestre em Política Social