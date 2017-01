Debates e Ideias: A Educação salvando a humanidade

00:00 · 14.01.2017

A educação é clássica e tradicional com excelentes e inesquecíveis resultados. Educar é ensinar. Pais e professores ensinando, filhos e alunos aprendendo, educando-se e respeitando o ensino e a Escola, que orienta sublimes vivências lutando contra o analfabetismo, a aculturação, a violência urbana e a drogadição.

A luta é grande, procurando uma existência com fé e religiosidade, abraçando aqueles que constituem a gloriosa instituição familiar.

Estudos revelam transtornos de conduta, jovens socialmente isolados, delinquentes juvenis convictos, subprodutos de classe econômica com privação social.

Os desvios do comportamento com a implementação pelas drogas tornam-se incontroláveis, inclusive na área sexual. E angústia conduzindo ao estado de estresse, e ao suicídio. Violência, crimes desvios e experiências sexuais impróprias. Elevado índice de morte entre os jovens.

Os países adiantados estão desenvolvendo a ideologia da juventude em consonância com a família, agilizando uma educação saudável com a correção de distorções do comportamento e das emoções. A família é o cérebro de um povo, regendo seu desenvolvimento e consolidando a estabilidade das conquistas.

Todas as ações do homem devem ser preparadas desenhando o seu próprio futuro. Reunindo experiências, conhecimentos, afetividade, equilíbrio e felicidade.

A família é o caminho da pátria e a luz de Deus quando sagrada. O economista britânico Garry Becker, prêmio Nobel, exalta o valor da família.

Devemos primeiro investir na família. Para educar ou tratar preventivamente na infância modulando uma geração saudável, futuros líderes nas diversas áreas do conhecimento humano. No processo educativo se encontram as maiores falhas. Antes repressão, hoje permissão.

Na educação entre o conservadorismo e o modernismo ficaremos com o primeiro, por sua tradição. A Educação escolar, doméstica e familiar primordialmente eliminando o elevadíssimo índice de analfabetismo, semianalfabetismo, vícios sociais e corrupção do País. Alcoolismo, drogas e crimes sexuais. Violência urbana e criminalidade. Desordens, declínio da Saúde, Educação e Segurança Pública com adolescentes e adultos alienados.

Na atualidade autoridades jurídicas disciplinam e repreendem o abuso incontrolável da criminalidade. A prevenção com Educação.

A humanidade deve ser educada espiritualmente com fé em Deus, doutrinando a paz, a fraternidade e a honestidade louvando os direitos humanos com dignidade, fraternidade e responsabilidade.

Educando a criança, evitamos punir o adulto. E o jovem? Têm que aprender com os mais experientes. Com sua formação familiar, profissional, cultural e social. Pais e professores devem ensinar e educar. Criança e o jovem aprendem e se formam.

Os professores são considerados agentes do bem-estar psicossocial, emocional e cultural. Devem ser considerados, estimados e respeitados. Não existe jovem onisciente, onipotente.

Aqueles que assim se consideram estão fora da realidade objetiva, sem educação e sem religião.

JOSUÉ DE CASTRO

Médico, professor e escritor