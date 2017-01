Debates e Ideias: 2017 - o ano da tolerância

00:00 · 21.01.2017

Guerra na Síria, atentado em Berlim, policiais sendo atacados, assassinato de cônsul, violência urbana, extrema esquerda x ultraconservadora direita, economia instável, reforma da previdência. A Incerteza foi a tônica de 2016 e deixou marcas que teremos de enfrentar em 2017.

Em um contexto tão turbulento, é preciso levar em consideração uma característica da qual pouco se tem falado: a tolerância. Mas, tolerância não nasce pronta. Precisa ser construída, a partir das relações que estabelecemos com o mundo e com as pessoas desde a infância. E, nestas relações, por vezes conflituosas, é que vamos forjando e refinando nossas percepções e convicções.

Os ambientes familiares e escolares nos trazem os primeiros desafios. Mas é na escola que encontramos a diversidade necessária para aprendermos sobre as belezas e durezas da convivência humana.

Ser tolerante pressupõe que tenhamos nossos pontos de vista, que acreditemos neles, mas que não os consideremos os únicos possíveis.

Requer que, de modo autônomo, nos desliguemos de certezas e convicções em busca de um conhecer mais amplo. Ser tolerante nos convida a ampliar nossos próprios horizontes.

Na escola, regras de convivência social são exercitadas e criadas continuamente. Frustrações e satisfações se intercalam no conviver infantil, e cabe aos professores e demais profissionais, intermediar os relacionamentos e sentimentos de modo construtivo.

As diferenças individuais estão para além de se pensar na criança com deficiências ou com situações étnicas e sociais diferentes, mas compreender que a diferença é inerente ao ser humano em suas condições físicas, intelectuais, culturais e sociais.

Professores devem incentivar que alunos falem sobre si, sobre seus sentimentos em rodas de conversa, leitura e interpretação dialógica sobre situações reais ou hipotéticas.

Que criem cooperativamente regras de convivência e que apliquem estas regras e as possíveis sansões, quando há descumprimento dos "combinados".

Essas oportunidades promovem experiências de aprendizagem, constroem valores à convivência e amenizam situações de exclusão e de bullying.

Todo aquele cenário de 2016 irá desaparecer ao ser tolerante? Não, porém, irá facilitar a busca por soluções pacíficas, respeitando o olhar do outro e permitindo chegar a um resultado que beneficie a todos. A tolerância será a tônica para 2017.

EDNA LUIZA PERCEGONA

Pedagoga