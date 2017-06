00:00 · 09.06.2017

Desde a descoberta das vacinas há três séculos, após o médico britânico Edward Jenner inocular uma criança de sete anos com o conteúdo extraído de uma pústula de varíola e perceber que isso garantiria a proteção dela contra a enfermidade, o método científico logo se tornou relevante no controle de doenças infecciosas. No decorrer da história mundial, contudo, diversos episódios mostraram a resistência de diferentes setores da sociedade ao procedimento médico.

O Brasil, mesmo com as campanhas de conscientização sistematicamente divulgadas, passou a enfrentar dificuldades para atingir as metas definidas de cobertura vacinal contra moléstias graves devido ao baixo interesse da população. Tal fenômeno elevou o nível de alerta das autoridades de Saúde quanto aos possíveis riscos.

Na avaliação do Ministério da Saúde, embora tenha crescido a quantidade de grupos contra esse modelo de imunização, a baixa adesão é consequência, principalmente, do desinteresse das pessoas em procurarem a proteção quando não existem mais tantos registros da doença. Desde 1990, por exemplo, não há informações sobre vítimas de poliomielite no Brasil. Em 2016, porém, as doses da vacina contra a doença contemplaram somente 84% do público-alvo e alcançou o menor índice da última década.

O descaso levanta sérias preocupações, pois o vírus culpado por causar a pólio ainda circula no mundo, com casos notificados em países da África e Ásia. Se a cobertura vacinal não consegue dar segurança a todos que formam os grupos mais vulneráveis, ampliam-se as chances de a enfermidade ser reintroduzida no País. Entre 2013 e 2015, a falta de interesse na imunização levou o Ceará a enfrentar um surto de sarampo.

Naquele período, 1.052 pessoas distribuídas por 38 municípios no Estado foram acometidas pela mazela.

Em 2016, a região das Américas se tornou a primeira do mundo a ser declarada livre do sarampo, durante evento da Organização Pan-Americana da Saúde, que reforçou a necessidade de manter a imunidade por meio da vacinação.

Mas 25% das crianças brasileiras, no ano passado, não compareceram aos postos de saúde para tomar a tríplice/tetra viral, que protege contra sarampo, caxumba, rubéola e catapora, apesar de ela fazer parte desde 2013 do calendário nacional de vacinas obrigatórias. O maior desafio das autoridades, neste ano, tem sido imunizar o público-alvo com a vacina contra gripe.

A campanha deveria ter se encerrado em 26 de maio, no entanto, apenas 63% dos 54,2 milhões incluídas no grupo prioritário foram imunizadas. Em face da baixa procura, o prazo foi prorrogado para 9 de junho e ainda foi liberada a vacinação para toda a população com o temor de que as doses fossem para o lixo. Algumas capitais não seguiram tal orientação. Assim como em São Paulo, a imunização em Fortaleza se concentrou somente em resguardar quem tem mais chances de contrair qualquer uma das variações do vírus Influenza.

Todos precisam ter a responsabilidade de compreender que, em face do atual acesso facilitado às informações, é inconcebível permitir que se manifeste uma versão moderna da Revolta da Vacina. No início do século XX, moradores do Rio de Janeiro entraram em confronto com a Polícia e o Exército por recusarem a vacinação contra varíola. Hoje, os benefícios da imunização são amplamente conhecidos. Faltar às convocações dos postos de saúde por desleixo ou outras razões prejudica o trabalho de prevenção.