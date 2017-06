00:00 · 14.06.2017

Em mais uma chacina ocorrida no Ceará, desta vez na Rua Baturité, bairro Diadema I, no Município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, na 2ª feira, 12/6, cinco pessoas foram executadas e duas ficaram feridas. Mãe e filho de apenas três anos estão entre as vítimas. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.