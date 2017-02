00:00 · 01.02.2017

As chuvas registradas na manhã de ontem, no Ceará, voltaram a trazer esperanças para moradores de 39 municípios e transtornos para os de Fortaleza. Na Capital, choveu 29,6 mm, o suficiente para alagar ruas e gerar congestionamentos em vários bairros da cidade. Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.