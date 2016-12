Chuvas, alívio e cautela

00:00 · 20.12.2016

Após um longo período de implacável seca, o Ceará começa, finalmente, a receber as primeiras precipitações da chamada pré-estação chuvosa. Os fenômenos, registrados a partir da segunda metade deste mês de dezembro, reacendem as esperanças da população por um ano novo com condições meteorológicas menos causticantes, o que seria fundamental para amenizar as sequelas de cinco anos de estiagem. No entanto, é preciso interpretar o quadro de modo abrangente e cauteloso, pois a condição hídrica persiste extremamente alarmante.

O valor simbólico das recentes chuvas é inestimável e traz alívio para a Capital e parte do Interior que já foi contemplada pelo banho dessas águas. Todavia, para que 2017 venha a ser um ano de real desafogo, os índices pluviométricos precisarão ser copiosos, diante da persistente estiagem que acomete o Estado, a mais ferrenha no intervalo de 100 anos, a qual exauriu a maioria dos açudes.

Um levantamento realizado pela empresa Somar Meteorologia abre perspectivas positivas quanto ao retorno das precipitações. Fundamentado nas informações publicadas no boletim de autoria da NOAA (órgão de meteorologia e oceanografia do governo dos Estados Unidos), ela estima que a ocorrência do fenômeno 'La Ninã', aliada ao distanciamento do 'El Niño', pode, afinal, redundar em chuvas dentro de parâmetros considerados normais para o período de começo de ano. Assim, segundo afiança, janeiro e fevereiro teriam um volume satisfatório de precipitações.

Para a Funceme, em contrapartida, o panorama ainda é de indefinição. Até o momento, a Fundação não vê o 'La Ninã' com intensidade suficiente para influenciar de forma relevante as chuvas no Ceará. Os prognósticos oficiais da entidade meteorológica estadual ainda serão conhecidos, portanto, só então, será viabilizado um entendimento mais claro para a sociedade e um elemento científico para que as autoridades baseiem as estratégias contra a severa crise. Nos últimos anos, ressalta-se, as previsões da Funceme têm sido corretas.

Enquanto o horizonte climático não se define, o fato é que a continuidade da seca pode acarretar consequências ainda mais sérias em 2017, como o racionamento de água em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior. De acordo com o relatório Monitor de Secas do Nordeste, em torno de 58% do território do Ceará sofrem com a denominada seca excepcional, situação considerada a mais lancinante para os sertanejos por provocar perdas de pastagem substanciais e falta de água nos reservatórios, córregos e poços. É com esse desesperador painel de colapso que milhões de cearenses convivem diariamente, submetidos a uma qualidade de vida miserável.

Ante isso, o próximo ano vai demandar ações incisivas de todos, mesmo que haja um bom nível de chuvas. O uso consciente dos recursos hídricos por parte da população e do setor produtivo deve ser assimilado no cotidiano. É possível economizar com mudanças simples de hábitos de consumo, pensando no futuro hídrico de todos.

Da parte do poder público, é preciso destravar obras de suma importância para a sustentação do abastecimento, como a transposição do Rio São Francisco, projeto o qual vem se arrastando paralelamente ao agravamento da seca. O desejo de todos os cearenses é que os céus voltem a colaborar em 2017, mas é fundamental que o Estado se prepare de forma consistente para os anos de estiagem, com o objetivo de não deixar a população à mercê da calamidade.