00:00 · 04.02.2017

Boas chuvas voltaram a banhar o Ceará. Ao longo da semana, mais de 40 municípios do Estado receberam precipitações, segundo a Funceme. No início da semana, Nova Olinda, no Cariri, registrou precipitações de 42 mm e Altaneira, 30,5 mm. Em Fortaleza choveu 29,6 mm, na manhã de terça-feira, 31/1, o suficiente para gerar alagamentos e congestionamentos em ruas e avenidas de vários bairros. Http://bit.Ly/chuvaforecariri