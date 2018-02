Chuva intensa banha região do Cariri, na 2ª feira

00:00 · 21.02.2018

Após chover em mais de 120 municípios cearenses, na 2ªfeira, 19/2, a Funceme voltou a registrar precipitações intensas em diversas regiões do Ceará. Em Milagres, choveu 148 mm, e em Barro, 122,4 mm. Além dessas duas cidades do Cariri, houve precipitações em outros 94 municípios. Este foi o post mais curtido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.