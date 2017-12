00:00 · 22.12.2017

A matéria mais comentada das redes sociais foi sobre os moradores da região serrana no município de Parambu, na região dos Inhamuns, na divisa entre os Estados do Ceará e do Piauí, uma das áreas mais secas e quentes do sertão do Ceará, que divulgaram em redes sociais registros de fotos e vídeos de uma chuva de granizo que ocorreu na quarta-feira (20).