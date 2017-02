Chapecoense será processada pela queda do avião

00:00 · 07.02.2017

"A Chapecoense terá que ser processada. Foi o clube que fretou a aeronave e fez o contrato com a empresa aérea. O clube tem responsabilidade sobre o transportado". A declaração é do advogado João Tancredo, que defende as famílias de sete jornalistas vítimas de tragédia aérea. Este foi o post mais curtido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.