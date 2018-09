00:00 · 17.09.2018

Com gols de Calyson e Samuel Xavier, o Ceará venceu o Vitória/BA por 2 a 0 no último sábado, na Arena Castelão, com mais de 30 mil pessoas e deixou a zona de rebaixamento ao chegar a 27 pontos conquistados. O Vovô soma cinco jogos de invencibilidade e mostra reação na Série A. Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.