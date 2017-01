00:00 · 26.01.2017

Mesmo com focos prioritários nas conquistas do Campeonato Cearense e Copa do Brasil, o Ceará não escalará time misto ou reserva na estréia da Primeira Liga, amanhã (hoje), contra o América/MG, às 18h15 (horário de Fortaleza), no Estádio Independência. Esta matéria, da editoria Jogada, foi a mais lida ontem, no Diário do Nordeste.