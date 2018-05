00:00 · 05.05.2018 / atualizado às 01:08

Dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará Sporting Club aparece em 8º lugar entre os clubes com as contas no "azul", em 2017. Esta matéria da editoria de Jogada, de 3/5, foi a segunda mais lida da semana no Diário do Nordeste.