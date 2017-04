00:00 · 07.04.2017

Em um jogo morno na maior parte do tempo, na noite de 4ª feira, 5/4, no Romeirão - apesar de intensa disputa de bola e alguns cartões amarelos - Ceará e Guarani de Juazeiro do Norte deixaram as duas torcidas a desejar mais dos dois times, que terão, agora, uma terceira partida no playoff da semifinal. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.