00:00 · 11.07.2018

As chuvas registradas no Ceará neste início de julho trouxeram boas notícias para população do Interior. Dos 155 reservatórios monitorados pela Cogerh, cinco estão sangrando. Além desses, mais 19 já sangraram este ano . Outros 26 açudes, porém, ainda estão em volume morto. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.

