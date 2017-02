Cautela contra o surto

00:00 · 03.02.2017

O surto de febre amarela silvestre, registrado principalmente em Minas Gerais, motiva as autoridades sanitárias a intensificarem as ações de prevenção a fim de impedir a expansão da doença para outras regiões, como também deu início à corrida da população aos postos em busca das vacinas. Em Fortaleza, desde a divulgação das 23 unidades listadas pela Prefeitura como locais responsáveis por assegurar a imunização dos grupos de risco, a procura se intensificou mesmo entre aqueles que não são vulneráveis a contrair a enfermidade.

Naturalmente, em face da ampla divulgação na mídia sobre o salto na quantidade de casos, despertou na sociedade o receio em relação a essa ameaça.

Infectologistas alertam, contudo, que o uso indiscriminado e sem indicação das vacinas, assim como qualquer outro medicamento, pode provocar reações adversas no organismo humano. Tal recomendação exige que os cidadãos superem o medo de contrair a moléstia e sigam à risca as orientações dos profissionais de saúde. Tão grave quanto a possível epidemia de febre amarela são os efeitos colaterais de uma campanha de imunização em massa e apressada. No Ceará, o último registro da doença ocorreu há 17 anos e não existe nenhum caso suspeito. Ainda assim, a Secretaria Estadual da Saúde orientou os profissionais que tenham sensibilidade na identificação precoce e orientou à população quando deve ser necessário buscar a vacina.

A pessoa deve se imunizar apenas se for viajar para áreas de risco, como Minas Gerais e a região norte do Estado de São Paulo. A aplicação deve ser realizada dez dias antes da partida.

Também entre os anos de 2007 e 2008, o Brasil sofreu com o início de um surto de febre amarela silvestre. À época, após os casos se disseminarem em Goiás, a população em todo o País também protagonizou corrida pela vacina.

Em quase dois meses, foram aplicadas mais de 7,6 milhões de doses. Ao fim desse processo precipitado, o resultado apresentou seis mortes provocadas por efeitos colaterais. O problema, segundo especialistas, pode atingir um em cada 400 mil pessoas vacinadas.

A imunização é contraindicada a gestantes, crianças com menos de seis meses de idade, alérgicos ao ovo e seus derivados e imunodeprimidos. Estudos realizados na Argentina mostram que pacientes com mais de 60 anos, por possuir em geral sistema imunológico mais enfraquecido, também têm chances ampliadas de desenvolver reações adversas.

A precaução, portanto, é sempre buscar a orientação médica antes de procurar a proteção e respeitar os alertas feitos pelos órgãos de saúde. Desde o começo do surto até janeiro, foram confirmados 149 casos entre 857 notificações. Foram contabilizadas 52 mortes causadas pela doença, enquanto outras 80 estão ainda sob investigação.

Somente em Minas Gerais, houve 47 óbitos. As outras vítimas foram do Espírito Santo e São Paulo. Conforme o levantamento divulgado, 49,7% da população residente em território mineiro foram vacinados no último decênio.

O Ministério da Saúde admite que o surto atual de febre amarela atingiu patamar mais grave em comparação com aquele de dez anos atrás, quando a mesma doença também passou a ser a principal demanda dos órgãos de saúde.

Cabe ao poder público investir na distribuição eficiente das doses de vacina de modo a assegurar a proteção apenas àqueles que realmente carecem dela. Ao mesmo tempo, deve intensificar os esclarecimentos para prevenir a doença.