00:00 · 19.01.2017

A região do Cariri registrou, das 7h de 2ªfeira e 7h de terça-feira, a primeira grande chuva de 2017. Segundo a Funceme, choveu em 45 municípios cearenses, sendo 22 localizadas no Cariri. Várzea Alegre liderou com 100mm, Lavras da Mangabeira (88mm); Milagres (77.6mm). Esta foi a matéria mais lida ontem, no Diário do Nordeste.