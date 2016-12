Capital e Interior com chuva

00:00 · 24.12.2016

Na Capital, o início da semana foi de chuva, trazendo alívio e transtornos ao mesmo tempo ( Foto: Natinho Rodrigues )

No último domingo, dia 18, Fortaleza e mais 41 municípios do Ceará amanheceram com chuva. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os registros mais fortes aconteceram em Icó, com 102 mm, Solonópole, 78mm, e Orós e Quixelô, com ambas 77mm. Na Capital, foram registrados 39,8 mm.

Diante do longo período de estiagem e até mesmo do clamor da sociedade cearense por chuvas para amenizar a seca, esta reportagem foi a mais lida da semana no Diário do Nordeste.

Segundo as informações técnicas, as precipitações atípicas, ainda em dezembro, foram causadas por um sistema meteorológico conhecido como Cavado de Altos Níveis, típico da pré-estação chuvosa. A previsão para a semana, que era de nebulosidade variável com chuva em todas as regiões cearenses, se confirmou e até esta sexta-feira, diversos municípios registraram chuvas, como também divulgou o Jornal ao longo dos dias.

Sequência

Desde a sexta-feira, dia 16, que as precipitações voltaram ao Estado, renovando a fé em uma boa estação chuvosa. Naquela data, as chuvas banharam 21 municípios. Caririaçu registrou a principal precipitação, com 59 milímetros. Missão Velha apresentou 55 mm; Barbalha, 35mm.

Mas nem só o Cariri registrou chuvas. O Centro-Sul e o Sertão Central foram regiões que receberam as precipitações. Em Sobral e em cidades da região Norte, como Hidrolândia, Santa Quitéria e Ipueiras, também as águas voltaram a cair do céu, assim como em Guaraciaba do Norte, São Benedito, Ibiapina, Ubajara, Croatá e Carnaubal, na Ibiapaba.

No caso da região serrana, em que o desmatamento tem afetado a temperatura, que tem girado em torno de 23º e 26º aos longo dos últimos anos, as chuvas atuaram para amenizar as temperaturas, que passaram a oscilar em torno de 16° e 17º. Apesar de tudo, ainda não é boa a previsão para 2017.