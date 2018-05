00:00 · 04.05.2018

Para reforçar a imunização contra a Influenza A (H1N1), 19 unidades de saúde básicas de Fortaleza, sendo 18 do Município e o Posto Estadual do Meireles, estarão abertas neste sábado, 5/5. A Secretaria da Saúde do Estado garante mais 200 mil doses da vacina. Este foi o post mais curtido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.