Capacitar e crescer

00:00 · 23.02.2018

Nosso País tem passado por inúmeras mudanças que fizeram as empresas olharem ainda mais para dentro de "casa", organizar processos, controlar os gastos e pensar melhor onde investir. Este item, inclusive, não é só voltado para a aquisição de bens e serviços, mas, sim, apostar em pessoas. Como empreendedor, vivencio diariamente a cobrança do mercado por serviços de excelência.

De acordo com pesquisa realizada em 2016, pela agência de recrutamento e seleção, ManPowerGroup, que entrevistou cerca de 41,7 mil empresários, de 42 países, o Brasil é a 4ª nação onde os empregadores têm mais dificuldades para preencher vagas. As principais queixas são a falta de candidatos ou de aspirantes com habilidades técnicas e experiência. Como podemos resolver esse problema? Uma das saídas para essa situação é a criação da cultura de capacitação dentro das próprias empresas. A contratação de um RH que identifique as dores do seu negócio e busque aperfeiçoá-las ajuda muito.

No Grupo Viper, essa capacitação acontece em todos os setores. Não é à toa que criamos programas de incentivo como "Colaborador Destaque"; "Programa Reconhecer"; "Educação Corporativa" e "Programa de Saúde do Trabalhador", premiações dadas aos que atendem de forma ímpar as exigências da empresa. O ano está só começando, temos muitos meses pela frente com novas oportunidades e responsabilidades.

É preciso estar preparado para os desafios. Reconhecimento, capacitação e inovação são as palavras-chaves deste ano. Não perca o foco, enfrente os problemas e ponha em prática as soluções. Vamos pra cima!

Alexandre Guilhon. Empresário