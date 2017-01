Capacitação necessária

00:00 · 09.01.2017

A qualificação profissional é essencial para viabilizar a evolução da produtividade e o desenvolvimento econômico sólido de longo prazo. Ainda que o País tenha celebrado anos de pujante crescimento do PIB, não investiu como deveria na preparação dos trabalhadores, uma falha que reverbera até agora. Colhe, portanto, com a recessão, a indesejada escassez de recursos humanos com o conhecimento técnico exigido. O problema é grave, pois a adequada capacitação é um fator indispensável para recompor a estrutura do Brasil e prepará-lo para o futuro com maior competitividade.

A indústria é uma atividade que sofre demasiadamente com este gargalo. No Ceará, conforme aponta o Mapa do Trabalho Industrial, elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), existe uma demanda até 2020 por qualificar mais de 378 mil pessoas em funções que têm relação direta ou indireta com o setor produtivo, dos mais diversos níveis de escolaridade. Mesmo aqueles já posicionados no mercado de trabalho estão incluídos nesse contingente, uma vez que muitos necessitam de aprimoramento e reciclagem de conhecimentos; além daqueles que precisam de tal lapidação para ingressar pela primeira vez no mercado formal.

A massiva carência atinge todos os principais segmentos da indústria local, com destaque para construção (110 mil), vestuário e calçados (87 mil), meio ambiente e produção (61 mil), alimentos (31 mil) e metalmecânico (30 mil) e tecnologia da informação e comunicação (15 mil). A insuficiência está longe de ser um problema isolado do Estado.

Em todo o País, é preciso capacitar 13 milhões de indivíduos, 3,8 milhões dos quais somente na área de construção. O Nordeste é a terceira região que mais carece de profissionais habilitados (1,9 milhão), abaixo do Sudeste (6,7 milhões) e do Sul (2,6 milhões).

Ao contrário do que ocorre em outras partes do mundo, a educação profissional técnica no Brasil atinge uma quantidade limitada de habitantes. Essa modalidade de formação contempla apenas 11,1% dos estudantes, enquanto atinge parcelas muito mais significativas em países como Áustria (76%), Finlândia (69%), Alemanha (51%) e Espanha (44%). Por conseguinte, existe um imenso potencial reprimido em áreas técnicas, as quais devem ser exploradas em maior profundidade e estimuladas de maneira mais ampla.

O retorno desses investimentos pode ser de rápida absorção para o mercado de trabalho, visto que muitos desses cursos são concluídos em até 18 meses. De acordo com o levantamento do Senai, os setores com mais oportunidades para técnicos são os de meio ambiente e produção, metalmecânico, energia e tecnologia da informação e comunicação.

Com as perspectivas de recuperação no mercado de trabalho, sobretudo para o próximo ano, a tendência é que a demanda para essas ocupações específicas se torne ainda mais premente, à medida que o setor produtivo reduzir a ociosidade momentânea. De todo modo, o País precisa de um plano para dilatar o número de profissionais capacitados, sob o risco de, se não o fizer, ver ameaçados os planos de retomada econômica quantitativa e qualitativamente.

Estatísticas como as que constam no Mapa do Trabalho Industrial são importantes fontes para embasar ações tanto do poder público como da iniciativa privada. É preciso engajamento desses atores para que o Brasil não continue atrasado na qualificação profissional e possa crescer após a crise se dissipar.