00:00 · 10.05.2018

O cantor brega José Ribeiro morreu, aos 84 anos, no fim da manhã de 4ª feira, 9/5, no Município de Pindoretama, no Interior do Ceará. José Ribeiro teve um ataque cardíaco fulminante no mercantil do qual era dono, no distrito de Pratiús, após passar mal e reclamar de falta de ar. Esta foi a matéria mais comentada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.