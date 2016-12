Caminhos à internet

00:00 · 28.12.2016

A relação dos brasileiros com a tecnologia vem apresentando mudanças radicais em curto lapso de tempo, fenômeno que reverbera em importantes transformações na sociedade, sobretudo quanto ao acesso à informação e às formas de comunicação interpessoal. Novos dados do IBGE, dispostos no Suplemento de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), evidenciam a aproximação estreita dos usuários com o celular, que se consolida como a primordial ferramenta de alcance à internet, enquanto o computador perde terreno nas residências pela primeira vez.

De acordo com as informações do IBGE, em 2015, 92,1% dos entrevistados que possuíam acesso à rede afirmaram utilizá-la por meio de "smartphones", um crescimento vertiginoso em relação ao ano anterior, em que esses dispositivos móveis eram citados por apenas 80,4%. Já os computadores passaram a ser pouco utilizados em menos residências, de 76,6% em 2014 para 70,1% no ano passado. Os cearenses acompanharam a tendência nacional de uso massivo do telefone celular para navegação na internet. No Estado, o crescimento foi ainda maior, ao sair de 81% para 94%, o que mostra que a tendência ocorre em todo o território, a despeito das disparidades econômicas e sociais.

Verifica-se também que a crise financeira não afastou os brasileiros da internet, que tem se enquadrado cada vez mais entre as prioridades orçamentárias. O País ultrapassou a inédita marca de 100 milhões de habitantes com acesso à "web", o que representa 57,5% da população com 10 ou mais anos de idade. Há, contudo, muito espaço para proliferação. A média mundial é de 46%, contudo, nos países desenvolvidos, essa quantidade chega a 82%, como é o caso da média europeia.

O fato é que a propagação dos telefones inteligentes provoca uma revolução comunicativa e comportamental de extrema relevância. As extraordinárias facilidades viabilizadas ocasionaram uma transformação sem volta.

Os usuários já se acostumaram a acessar informações e serviços a partir de qualquer local, bem como modificaram o formato por meio do qual se comunicam com seus pares. Se anos antes a ligação telefônica convencional era o método de contato à distância mais usual, hoje o envio de mensagens instantâneas de texto e áudio por aplicativos móveis e as chamadas via internet, inclusive de vídeo, ganharam a predileção de milhões de pessoas, ao ponto de ser muito mais comum avistar alguém digitando em um dispositivo de bolso do que um indivíduo efetuando uma ligação.

Não obstante as vantagens proporcionadas pelo ilimitado acesso geográfico à rede, o qual abre uma infinita gama de possibilidades de aquisição de conhecimento e informação, existem delicadas questões decorrentes. A imersão descomedida em novas tecnologias, em detrimento das relações interpessoais, pode ser prejudicial ao desenvolvimento comunitário. Mas o equilíbrio entre estes dois tópicos só tem a trazer nuances positivas ao mundo contemporâneo.

Neste contexto, o Brasil necessita expandir o acesso à internet a camadas economicamente desfavorecidas. Apesar da evolução dos últimos anos, muitos ainda vivem desprovidos deste recurso que, a essa altura, deveria se aproximar da universalização. No entanto, o País tem tantos desafios ainda mais básicos para enfrentar, que a meta de levar internet a todos acaba por sair do rol de prioridades do poder público.