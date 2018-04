00:00 · 28.04.2018

Uma caminhonete 4x4 foi arrastada pela força da maré e ficou quase totalmente submersa na Lagoa do Cauípe, na Praia do Cumbuco. O veículo foi retirado por 20 homens. Esta matéria de domingo, 22/4, foi a terceira mais lida da semana no Diário do Nordeste.