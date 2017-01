00:00 · 26.01.2017

A exemplos de 2015 e 2016, o governador Camilo Santana (PT-CE) assinou decreto que suspende o repasse de verbas para apoio a eventos festivos e relacionados ao Carnaval. A decisão, que data do dia 20 de janeiro, foi publicada no Diário Oficial do Estado, de terça-feira (24/1). Este foi o post mais comentado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.