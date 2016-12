00:00 · 29.12.2016

Em entrevista ao Diário do Nordeste, O governador Camilo Santana anunciou que o comando da Secretaria de Segurança Pública será modificado até o fim desta semana, mas não divulgou o nome do futuro secretário. Essa é a primeira grande alteração planejada para o biênio final da gestão. Esta notícia, manchete da edição de ontem, foi a mais lida do dia.