Caixa Econômica abre vagas para estágios no Ceará

00:00 · 03.02.2017

A Caixa Econômica Federal recebe, até o próximo dia 16, inscrições de estudantes dos ensinos Médio, Técnico e Superior para formação de cadastro de reserva para atuar nas agências do Ceará. O valor da bolsa varia de R$ 500,00 (ensinos Médio e Técnico) a R$ 1.000,00 (Superior). Este foi o post mais curtido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.