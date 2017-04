Brutalidade da guerra

00:00 · 07.04.2017

O ataque químico à cidade na Síria controlada por opositores ao regime do ditador Bashar al-Assad relembra ao mundo a brutalidade de um conflito que já dura seis anos e exige empenho da comunidade internacional para evitar que a situação na região provoque retrocessos de repercussão global. Embora o distanciamento territorial motive o Brasil e outras nações a entenderem que a guerra civil responsável por matar milhares de pessoas representa problema local, as danosas consequências causadas pela instabilidade manifestada durante esse período de embate atestam que nenhum líder de Estado pode fechar os olhos para o que ocorre no território sírio.

O mais recente episódio dessa guerra assusta por desrespeitar todos os limites estabelecidos em convenções internacionais sobre conflitos bélicos. Prova de tal temor se traduziu na reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), convocada emergencialmente para abordar o caso. Na ocasião, Reino Unido, França e Estados Unidos apresentaram documento em que pedem investigação exaustiva do atentado. A Rússia, entretanto, aliada do presidente Bashar al Assad, avaliou o texto como "categoricamente inaceitável" sob o argumento de que não foi usada arma química e a denúncia é um plano contra o governo da Síria.

Independentemente de toda a disputa de forças que envolve o conflito, almeja-se que a conferência na ONU não se limite aos discursos e, efetivamente, resulte em soluções à situação enfrentada na região síria. Em 2013, uma área da cidade de Damasco também foi alvo de ataque químico. À época, após ofensiva da ONU, teoricamente, constatou-se que seriam encerrados a utilização e o armazenamento desse tipo de arma. O recente atentado mostra, contudo, que o debate travado foi em vão.

A face mais visível da guerra na Síria é a crise de refugiados. Em seis anos de conflito, o número ultrapassou a marca de cinco milhões, segundo dados da ONU. Mesmo com a pressão da entidade para que as potências mundiais aprimorem os programas voltados a receber tal contingente, os esforços foram limitados. A Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) alertou que, dos 4,63 bilhões de dólares previstos para ajudar os sírios que fugiram do conflito, somente 9% foram concretizados. A Turquia, que possui um acordo com a União Europeia a fim de evitar o fluxo de imigrantes para a região, acolheu a maior quantidade de pessoas.

A população começou a observar mais atentamente a crise dos refugiados sobretudo em 2015, quando o menino sírio Alan Kurdi foi encontrado morto numa praia da Turquia, após tentar cruzar o Mar Mediterrâneo para chegar à Europa. O ano de 2016, todavia, foi o mais letal. Aproximadamente, 4,7 mil não resistiram à travessia e morreram.

O Brasil deu um passo relevante nesse contexto ao criar norma destinada a facilitar a concessão de vistos humanitários a pessoas atingidas pela guerra na Síria, mas o País é um destino pouco procurado pelos refugiados por não haver tantas oportunidades. Além de facilitar a entrada das vítimas do conflito, é primordial desenvolver também providências complementares para oferecer condições salubres a quem busca abrigo.

O caso sírio evidencia ser necessário, primeiramente, enfrentar o problema na origem. As lideranças mundiais precisam se unir em prol de viabilizar medidas assertivas, as quais dialoguem com a solução para esses conflitos domésticos que tomam dimensão internacional.