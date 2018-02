Brasil capaz

00:00 · 26.02.2018

O cenário político, institucional e sócio-econômico do Brasil, nos tempos presentes, nos impõe o desconforto de posições indesejáveis no ranking mundial, que precisam ser revertidas, sob pena de comprometer a trajetória do nosso desenvolvimento. Ainda bem que a apuração dos indicadores em formulação, já começa a sinalizar na direção do reaquecimento da economia e no seu vácuo a esperança de dias melhores, tão almejados pelo povo. Os fundamentos da nossa economia jamais justificariam a inclusão do Brasil nas piores posições no ranking mundial - entre as dez maiores economia do planeta, se inclui entre os piores na avaliação dos organismos internacionais.

Algo está errado e como tal precisa ser corrigida, em caráter emergencial - sob pena da sociedade brasileira se deteriorar, não só nas suas relações de troca, mas, e principalmente, na esperança de melhores condições para a nossa gente. O momento sinaliza a necessidade de profunda reflexão daqueles a quem cabe a condução dos destinos do País - no plano federal, os poderes constituídos da República e no plano dos Estados, independentemente de conotações político-partidárias, o compromisso das suas lideranças, inclusive no nível dos municípios, a quem cabe o papel de fomentar e sinalizar o bem estar social. Das Igrejas, do saber - das lideranças empresariais, enfim, da sociedade civil organizada se espera a comunhão de interesses em favor do futuro do País, nos abstraindo de qualquer outro sentimento que não seja o de resgate dos verdadeiros valores da valorosa gente brasileira. Salve a esperança do novo por vir que se avizinha.

Cláudio Montenegro. Administrador