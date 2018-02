Bando levava vida de barão

00:00 · 24.02.2018

Mansão em condomínio de luxo, no Porto das Dunas , teria custado R$ 2 milhões ( FOTO: DIVULGAÇÃO )

Os líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), mortos em uma reserva indígena na sexta-feira, 16/2, no Ceará, moravam há cerca de um ano em um condomínio de luxo no Porto das Dunas. A mansão, situada no Alphaville, onde moravam Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue'; e Fabiano Alves de Souza, o 'Paca', foi alvo de um mandado de busca e apreensão, na madrugada de 2ª feira, 19/2, conforme uma fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ouvida pela reportagem.

Esta matéria da editoria de Polícia, de terça-feira, 20/2, foi a mais lida da semana do Diário do Nordeste. Equipes da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas (Draco) fizeram vistorias na casa, que teria sido comprada por R$ 2 milhões e estaria em nome de um 'laranja'. "O pagamento do imóvel foi feito em 10 cheques de R$ 200 mil", confirmou o servidor da SSPDS.

Investigação

A ordem judicial foi expedida no plantão do Poder Judiciário, no último domingo, e cumprida nas primeiras horas de ontem. Os dois homens também ostentavam carros de luxo defronte à mansão e não levantavam suspeitas dos vizinhos.

"Um funcionário teria sido o primeiro a reconhecer os dois homens mortos como sendo os moradores do condomínio", disse a fonte. A Polícia Civil investiga ainda se os dois teriam outros imóveis registrados em nomes de 'laranjas' na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Há alguns anos, o Ceará já havia virado porto seguro de integrantes da cúpula do PCC. Em março de 2016, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, irmão de Marcos Herbas Herrera Camacho, o 'Marcola', o líder da facção, foi preso em uma operação da Polícia Federal, no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Em uma mansão, na Capital, o irmão de Marcola comandava o tráfico internacional de drogas.

Os corpos dos dois líderes do PCC, foram liberados pela Pefoce e seguiram para São Paulo, onde foram sepultados.