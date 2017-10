00:00 · 14.10.2017

Após uma tentativa de assalto a uma farmácia, criminosos capotaram um carro na manhã de 2ª-feira, 9/10, no cruzamento da Avenida Virgílio Távora com a Rua Desembargador Leite Albuquerque, na Aldeota. A Secretaria de Segurança Pública informou que o grupo estava em um Nissan March e colidiu com um veículo, no momento em que fugia. Após o acidente, eles roubaram outro carro e seguiram em fuga.

