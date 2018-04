Banco vai decidir o valor da parcela mínima do cartão

00:00 · 28.04.2018

O pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, que atualmente é estabelecido em 15%, passará a ser determinado por cada instituição financeira, a partir de 1º de junho de 2018.Esta decisão do CMN foi divulgada na última 5ª feira, 26/4. A nova regra prevê que, em caso de alteração desse percentual mínimo de pagamento da fatura, o cliente deve ser comunicado com, no mínimo, 30 dias de antecedência.

bit.Ly/cartaoparcelaminima