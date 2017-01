00:00 · 18.01.2017

Antes mesmo de o governo federal oficializar a medida, o Santander anunciou que vai antecipar para seus clientes o saldo disponível nas contas inativas do FGTS. O calendário de saques só deve ser divulgado em fevereiro. Mas a linha já está disponível nas agências e nos canais eletrônicos do banco. Esta foi a matéria mais lida ontem, no Diário do Nordeste.