00:00 · 06.01.2017

A pouco mais de três semanas para o início do Pré-Carnaval, dia 28 de janeiro, blocos estão apreensivos com o atraso na divulgação do edital da Prefeitura de Fortaleza. A maioria deles depende desta verba para sair às ruas. Para driblar o impasse, alguns traçam estratégias para não depender apenas do edital. Esta foi a notícia mais comentada de ontem.