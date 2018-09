Arquivo em nuvem

00:00 · 17.09.2018

A organização dos documentos é um assunto constante no mundo dos negócios. As empresas, sejam elas privadas ou públicas, precisam estar atentas quanto ao arquivamento para que sejam localizados com mais facilidade e agilidade.

A previsão é de que até 2021, 94% dos arquivos estejam na nuvem, um dos motivos para essa transformação são as centrais de dados com maior nível de segurança, padronização e automação.

Segundo um estudo do IDC (pesquisa em computação em nuvem), as empresas ainda estão divididas entre o ambiente físico e o virtual, passando por um processo de transição.

No entanto, até o próximo ano, 43% dos empresários pretendem migrar seus documentos para a nuvem. O investimento em gestão na nuvem traz várias vantagens entre elas está a segurança inabalável, envios facilitados, otimização de espaço, fácil acesso, colaboração simultânea e disponibilidade de plataforma.

Além de permitir que toda alteração feita nos arquivos possa ser revertida. É possível também recuperar arquivos que tenham sido deletados por engano, por exemplo.

Vale lembrar que uma ferramenta de gestão de processos precisa ser simples e intuitiva o suficiente para que qualquer funcionário ou colaborador da empresa tenha facilidade em manusear.

Para as empresas, a implementação da nuvem para arquivamento de documentos, textos, gráficos, ilustrações etc. É uma oportunidade de economizar, em termos de capital e de despesas operacionais, além de estimular a receita.

Fredy Evangelista

Administrador