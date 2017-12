00:00 · 21.12.2017

A matéria mais comentada nas redes sociais do Diário do Nordeste é sobre a recente pesquisa divulgada pelo Ipsos, onde mostra que a aprovação do ex-presidente Lula cresceu. Segundo os dados, em dezembro, ex-presidente teve seu sexto mês seguido de melhora na avaliação, chegando a 45% de aprovação na opinião do eleitorado brasileiro.