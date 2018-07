00:00 · 13.07.2018

Um paraíso em pleno litoral do Ceará, Amontada, distante aproximadamente 157 Km de Fortaleza, abriga praias sossegadas e exuberantes. Dentre elas, está Caetanos de Cima, que abriga os lençóis cearenses, região de piscinas naturais que encantam pela beleza e pela tranquilidade. Este foi o post mais curtido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.

