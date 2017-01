Ameaça desconhecida

00:00 · 17.01.2017

A confirmação de três casos suspeitos no Ceará de "mialgia aguda a esclarecer", popularmente conhecida como "doença da urina preta", despertou as autoridades da Saúde no Estado para os riscos da doença. Embora já tenham sido contabilizados 52 registros suspeitos na Bahia, segue extensa a lista de dúvidas acerca da nova moléstia. Ainda há incógnitas sobre as causas e formas de tratamento, assim como não existe sequer clareza acerca de todos os sintomas comumente descritos pelos pacientes. Em virtude da infinidade de perguntas a serem respondidas, é vital articulação nacional para frear a disseminação da enfermidade, enquanto ela representa problema concentrado em apenas dois estados.

É também de responsabilidade de entidades internacionais prestarem o devido apoio a pesquisas voltadas a buscar esclarecimentos sobre a doença. Há mais de dois anos, quando o continente africano foi assolado por um surto de ebola, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu, em relatório elaborado internamente, ter sido muito lenta nas ações de combate ao vírus. Ao investir tardiamente em esforços para barrar o avanço da moléstia, que chegou a matar pelo menos 11 mil pessoas no oeste da África, ampliou-se a complexidade do processo de erradicação.

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) orientou aos profissionais que a "mialgia aguda a esclarecer", embora não seja tratada como enfermidade de notificação compulsória, deve ser informada imediatamente ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. O órgão também recomenda lista com os exames a que devem ser submetidos os pacientes suspeitos.

Os primeiros casos ocorreram em dezembro no ano passado, na Bahia. Dentre os sintomas relatados pelos pacientes, a maioria cita dores musculares intensas de início súbito, atingindo sobretudo a região cervical, membros inferiores e superiores, além dos relatos de mudança na tonalidade da urina.

Cientistas avaliam diversas possibilidades a fim de compreender quais são as causas. No início do surto em território baiano, especulou-se a transmissão por meio de uma toxina encontrada em peixes. Todavia, não há ainda nenhuma confirmação respaldada por análises científicas. A perspectiva de que a doença seja causada por uma bactéria também não foi descartada. Outra teoria estudada por especialistas é a suspeita de que a contaminação ocorra por um vírus denominado "Paraechovirus", que já causou surtos no Japão e na Dinamarca.

O Ministério da Saúde aguarda a conclusão dos estudos para que se obtenha maior detalhamento de informações e elas possam subsidiar as ações a serem implementadas. Sem compreensão exata das causas da moléstia, não há condições de estabelecer quaisquer ações de prevenção ou iniciativas que aprofundem o tratamento. Os esforços do órgão nos últimos dias estão concentrados em enfrentar o início do surto de febre amarela silvestre. Após o Estado de Minas Gerais notificar 48 registros em investigação, com 14 mortes, foi decretado alerta nacional com a intenção de impedir que a moléstia se estenda para as demais unidades da Federação. Recentemente, foi anunciado o envio de 285 mil doses extras de vacina para a região.

O Ceará, assolado pelos males do mosquito "Aedes aegypti", não pode suportar o avanço de outras doenças capazes de imporem danos proporcionalmente semelhantes à dengue, zika ou chikungunya. As autoridades precisam acelerar os esforços possíveis neste momento.