Ameaça crescente

00:00 · 08.04.2017

Após o preocupante surto de chikungunya, no Ceará, no ano passado, a doença segue avançando perigosamente em 2017, atingindo patamares inéditos e desafiando as autoridades. A incidência cresce em ritmo acelerado e preocupa especialistas e gestores, isso sem falar na população, cada vez mais exposta aos aflitivos sintomas que a enfermidade provoca, entre eles dores intensas nas articulações e músculos, os quais podem incapacitar o paciente de atividades simples.

Compreendendo-se o período de janeiro à primeira metade de março, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde aponta que houve 4.735 registros no Estado. Em todo o ano passado, foram confirmados 912 casos da doença. O ano ainda está muito longe de acabar e, mesmo assim, já se tem o crescimento vultoso de mais de 400% nas ocorrências, percentual que bem ilustra a rapidez com que a chikungunya se alastra e a derrota do poder público e da sociedade na longa guerra travada contra o mosquito "Aedes aegypti", propagador desta e de outras ameaças.

Enquanto há estados com destaque pelo surto de febre amarela, o Ceará é o centro dos holofotes nacionais quando se fala em chikungunya. Conforme o Ministério da Saúde, aqui foi verificado o maior índice de casos prováveis neste ano entre as unidades da Federação. Fortaleza é a capital líder em ocorrências, mas as cidades de Aracoiaba, Baturité e Caucaia também sofreram demasiado.

Com bom volume de precipitações, a quadra chuvosa deste ano tende a potencializar ainda mais a proliferação do vetor, o que requer atenção máxima das autoridades responsáveis e dos cidadãos. A fiscalização em imóveis abandonados e as visitas de agentes de endemias aos domicílios, portanto, devem ser intensificadas neste período em que os riscos aumentam. A mobilização popular nos trabalhos preventivos também é imprescindível, a fim de evitar que o mosquito se aproveite de condições favoráveis e se multiplique.

Mesmo com a quantidade cada vez maior de mazelas provocadas pelo "Aedes", o enfrentamento não tem colhido resultados satisfatórios e, ano após anos, o inimigo ganha forças. Persistem os mesmos problemas conhecidos, descarte irregular de resíduos, acúmulo de água parada, falhas que criam o ambiente propício à procriação do mosquito. É certo que as condições meteorológicas viabilizam a proliferação do vetor, mas a sociedade tem meios preventivos de reduzir significativamente a presença dele.

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) informa que as estatísticas não caracterizam a existência de epidemia de chikungunya. Mas, de todo modo, a situação é deveras preocupante e precisa ser freada quanto antes. Os municípios que concentram grande quantidade de notificações precisam de atenção especial no combate ao mosquito.

Os chamados fumacês são um acessório valioso, mas incapaz de destruir o vetor, uma vez que afeta apenas os mosquitos adultos. Dessa maneira, medidas de cunho paliativo devem ser complementares à ação mais efetiva que existe: a prevenção.

A dengue chegou ao Ceará em 1986. Três décadas foram insuficientes para vencer, ou sequer conter o vetor "Aedes aegypti", cuja existência tem provocado consequências cada vez mais graves para a população. As fraquezas do inimigo são conhecidas, mas, ainda assim, este não é combatido com armas de maior eficiência. Desse modo, o que antes era uma pequena ameaça, agora ganha espaço de um avanço desenfreado.