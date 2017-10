00:00 · 11.10.2017

Símbolo histórico de Fortaleza, o Centro padece com a ausência de cuidados. Lixo, insegurança, excesso de camelôs esbarram em antigas promessas de revitalização. Para identificar quantos ambulantes atuam no "Centrão", a Sercefor realiza uma pesquisa na área. Esta matéria foi a mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.