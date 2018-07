00:00 · 14.07.2018

Quem é ambientalista? Quais são os sujeitos históricos e políticos responsáveis pelo ambiente? A humanidade é responsável pela vida e pelo planeta, embora pareça ignorante diante de tantos egoísmos, indiferenças, descasos e da destruição. O que realmente importa é rever nossa consciência. Há duas formas de viver: uma minoria que se enxerga como parte da natureza; enquanto a grande maioria se vê apenas como habitante do planeta e de determinado ambiente. Funcionamos em nossa vidinha, de pouco foco na família, menor ainda na cidade, no País. Desligados da destruição volumosa e acelerada da vegetação, dos solos, rios, lagoas, mares, da atmosfera do planeta. Em breves períodos de tempo, o cidadão busca os resquícios da natureza para se esquecer do cotidiano insatisfeito, solitário, violento das cidades. Santa ingenuidade, maldita alienação.

Acorda Brasil, acorda mundo, a nossa vida está abalada e se esvai. Os reinos da vida são interconectados. Não se separa eu e o outro; reinos mineral, vegetal, animal e humano. Formamos único sistema vivo, um só corpo macro, chamado Cosmo; e micro, de Natureza.

Não há como isolar o desastre ambiental no Brasil ou na Coreia, China, Japão. Tudo diz respeito a todos. Na religião e na comunicação se reconhece a vida Una, por que não entre os ambientalistas? Adotar essa unidade diz respeito a todos, ao cidadão. Habitamos na cidade, mas vivemos aqui e ali, portanto, cuidemos da natureza! Ambientalista não é um grupo, é a humanidade.

Ana Maria Matos Araújo

Doutora em Geografia