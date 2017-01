Alternativas à escassez

00:00 · 06.01.2017

O encolhimento dos orçamentos municipais, após dois anos de intensa crise econômica, levou a maioria dos prefeitos empossados, nas cerimônias realizadas pelo País no domingo passado, a adotarem o enxugamento da máquina administrativa e a contenção de gastos como os principais objetivos. Se não for aplicada uma política fiscal austera, a oferta de serviços públicos com qualidade estará sob ameaça, e as receitas não serão suficientes para arcar com as despesas de pessoal, custeio e investimento.

Juntos, os 5.570 municípios brasileiros registraram déficit primário de R$ 1,7 bilhão no acumulado dos 12 meses até novembro de 2016, conforme balanço do Banco Central. Especialistas apontam que a crise dos municípios, em parte, pode ser considerada conjuntural porque foi a recessão no âmbito federal e estadual que fez ruir a arrecadação tributária. Mas ela também tem raiz estrutural pela convergência de deficiências antigas, como o rombo da Previdência.

Os primeiros reflexos da escassez de verbas que preocupam os gestores se traduziram no cancelamento ou redução do tamanho nas festas populares de fim de ano em diversas cidades brasileiras, que não são polo turístico. Muitos dos novos prefeitos, ao planejar as ações para 2017, já alertam para as dificuldades de concretizar as promessas feitas na campanha eleitoral em face da precariedade da situação orçamentária.

A alternativa buscada pela Prefeitura de Fortaleza foi fundir secretarias e se concentrar na captação de recursos externos. A mais recente meta traçada pela gestão é conseguir o empréstimo de até 90 milhões de euros com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). A expectativa é que o dinheiro chegue aos cofres do Município somente no segundo semestre e a proposta é dividir os investimentos entre projetos de áreas básicas. Assim, estão previstas a construção de novas escolas em tempo integral, a execução de serviços de drenagem e pavimentação e implantação de corredores exclusivos de transporte público.

O cenário se apresenta de forma mais grave em outras Capitais e também obrigou os gestores a fazerem ajustes. Em Vitória, no Espírito Santo, o prefeito reeleito, Luciano Rezende, reduziu o horário de expediente para economizar as despesas. Em São Paulo, o prefeito João Doria reduziu de 27 para 22 o total de secretarias. Em Belo Horizonte, as principais medidas foram a redução na frequência da limpeza pública e o fim do regime noturno em algumas escolas. A Prefeitura de Recife alterou contratos para estabelecer o pagamento por produtividade. Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca já afirmou que pretende adiar um festival de música previsto para ser realizado em janeiro.

O descalabro nas contas dos municípios ocorre desde 2015. O Índice Firjan de Gestão Fiscal registrou retração de 7,5% naquele primeiro ano de crise, conforme levantamento divulgado em 2016. O cálculo é feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) com base em dados públicos sobre o potencial de a Prefeitura gerar receita própria, no peso dos gastos com pessoal e na capacidade de investir. A retração alcançou o menor nível desde 2006.

O ritmo de eficiência das administrações municipais, com prioridade nos setores de Saúde e Educação, demorará a alcançar igual patamar de anos anteriores. Mais do que nunca, em momento de escassez, os prefeitos precisam combinar racionalidade e criatividade para suprir as carências dos munícipes que lhes outorgaram o mandato de gestor.