Alta estação ajuda a elevar vagas no Ceará

00:00 · 04.01.2017

O ano de 2017 começou com 1.553 vagas de emprego no Ceará, segundo o Sistema Nacional de Emprego/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT). Deste total, 823 oportunidades são para pessoas com deficiência física, o que representa quase 53% dos postos de trabalho. Esta foi a notícia mais lida da edição de ontem.