Alerta hídrico mantido

00:00 · 20.01.2017

O aguardado prognóstico da Funceme quanto à quadra chuvosa no Ceará mantém acesas as preocupações acerca da crise hídrica. A projeção científica elaborada pelos meteorologistas apresenta pontos positivos e outros que podem ser interpretados com pessimismo. Embora a maior probabilidade (40%) apontada no relatório seja de volume de chuvas dentro da média histórica, a qual não fora atingida nos últimos cinco anos, as precipitações não devem ser suficientes para recarga adequada dos carentes reservatórios do Estado.

O lado bom é a perspectiva de que pode ser interrompida neste ano a causticante sequência de estiagem que levou as cidades do Ceará à situação crítica. Isso não quer dizer, contudo, que a seca hidrológica chegará ao fim, como faz questão de ponderar a Funceme. Caso as chuvas em fevereiro, março e abril cumpram o volume considerado razoável e ocorram de forma distribuída, a tendência é que a agricultura seja beneficiada, o que já seria um alento.

Todavia, a falta de intensidade das precipitações, alertam os especialistas, tende a manter com nível escasso os açudes cearenses que abastecem locais nevrálgicos. Não obstante o possível alento que possa ganhar, a situação nos reservatórios do Estado, cujo volume hoje é de apenas 6,5% da capacidade, deve demandar máxima atenção.

Até o dia 19 de janeiro, 162 municípios cearenses tiveram estado de emergência reconhecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), ligada ao Ministério da Integração Nacional, por conta da estiagem. São quase 90% das cidades cearenses que se encontram nessa alarmante condição, que põe em risco a estabilidade social.

Enquanto a configuração do tempo para os próximos meses vai ficando gradativamente mais nítida, as obras públicas que teriam influência para atenuar a degradação trazida pela seca não avançam com a urgência necessária. Os trabalhos de transposição das águas do Rio São Francisco deveriam ter sido finalizados em 2012, ano que marcou o início do ciclo de estiagem no Ceará.

Se os prazos tivessem sido executados de forma compromissada, decerto a penúria que se faz presente por conta da falta d'água não seria tão impactante, pois haveria um importante reforço. O ritmo negligente do projeto é um dos responsáveis pela insegurança hídrica que ameaça o Estado. A construção do Eixo Norte, que levará água a localidades do Ceará, está paralisada desde junho do ano passado, em meio ao agravamento da crise. O processo burocrático de escolha da empresa que voltará a conduzir a edificação desse trecho do projeto, após o abandono da construtora anterior, se tornou um imbróglio que pode atrasar ainda mais o andamento.

Diante das falhas do poder público no cumprimento de suas obrigações, o papel do cidadão no sentido de colaborar com a economia de água se torna ainda mais efetivo. É essencial a contribuição coletiva para evitar o colapso, atendendo às metas de redução no consumo domiciliar estipuladas pela Cagece, o que não deve, entretanto, tirar o peso de responsabilidade de atuação do Estado no assunto.

O prognóstico da Funceme, órgão que acumula acertos em seus recentes estudos, deve servir de embasamento técnico valoroso para as ações que se sucederão. É importante que os gestores estejam preparados para todos os cenários possíveis, munidos de estratégias fundamentadas, para garantir à população uma oferta salubre de recursos hídricos.