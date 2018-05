00:00 · 05.05.2018

Muito além do tempo. Encontro com a família. Instituição natural do mundo. Sempre em transformação. História da família. Visão antropológica. Caminhar pela teoria geral. Fenômeno humano. Rever conceitos de vida. Saber além do tempo. Encontrar uma estrutura para revelar pensamentos de evolução. Evolução necessária. Sentimento familiar de encontro a preceitos religiosos. Implicações sociais determinadas pelos conceitos advindos das posturas ditadas por diversos credos. Crenças. Tudo decorrente das razões sociais desses modelos de família.

Aspectos rígidos da vida em sociedade. Além do tempo. Encontrar visões psicológicas que nos mostram a vida em família. Processo de reeducação. Aceitar o novo como processo de renovação compatível com o mundo moderno de transformação legítima. Estudar os aspectos evolucionistas dessa reeducação que vai além do tempo.

Curvas belíssimas de procedimentos para adaptar os costumes à nova linguagem e contexto da valorização das instituições que nos governam. Renovar ideias além do tempo. Encontrar a luz de uma doutrina eminentemente educativa que seja capaz de elucidar os teoremas da vida na sua plenitude.

Além do tempo! Encontrar sempre a família como marco sedimentador dos processos de educação ou reeducação da espécie. Necessidade para assentar os comportamentos da selvageria que estão minando nossa sociedade de seres humanos. É nessa trajetória que nos firmamos no "conhecer-te a ti mesmo", dos ensinos socráticos para tecer pretensos comentários esclarecedores que excedam realmente além do tempo.

Paulo Eduardo Mendes. Jornalista