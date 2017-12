Agro é a saída

00:00 · 14.12.2017

Em um ponto temos um consenso: o Brasil precisa crescer. Como um entusiasta do Liberalismo, acredito que isso passa necessariamente pela desburocratização do setor produtivo e incentivo às nossas potencialidades. Uma delas é o agronegócio. Muitas vezes apontado como explorador de mão de obra, acima de tudo, destruidor do meio ambiente e da saúde. Mas, não é bem assim. A guerra ideológica para demonização dessa próspera indústria começa quando se chama de "agrotóxico" o que nada mais é que um defensivo contra pragas. É um remédio necessário contra o prejuízo. Mas, já deturparam e criaram o marketing do medo.

A propaganda feita em cima dos alimentos orgânicos é muito bonita, mas infelizmente, precisamos encarar a realidade: alimentos de horta no quintal não conseguem alimentar 7 bilhões de pessoas no planeta. Iria nos faltar uma coisa muito importante chamada segurança alimentar. E não podemos esquecer a força do agronegócio para a economia. Apesar da retração, a participação do PIB do setor na soma de todas as riquezas do País em 2017 (PIB nacional) deverá representar 23%.

Não é saudável para o País negar a pujança de um segmento que, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, de janeiro a outubro deste ano, o setor agrícola foi responsável pela criação de 93 mil empregos. O próximo governo e legisladores deverão olhar com carinho para esse ramo de atividade. O Brasil precisa crescer, e o caminho é incentivando o uso das mais altas tecnologias ao agronegócio, uma vez que já temos a expertise e um mercado consumidor pulsante.

Marcelo Medeiros. Bacharel em Ciências Náuticas