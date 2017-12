Agências com proteção

00:00 · 19.12.2017

As instituições bancárias localizadas no Ceará terão de adaptar a estrutura de suas agências, no prazo máximo de 180 dias, a fim de atender a padrões de segurança estabelecidos por lei estadual. O diploma regulamentar enuncia as normas de proteção para desestimular e diminuir as investidas recorrentes de criminosos na área.

As medidas de prevenção contra a violência se revelam urgentes em decorrência da necessidade de conter os prejuízos acumulados por essas instituições a cada ataque. E também por afetar a rotina da população, acuada pelo temor de que ocorram novos eventos desse tipo. Para o poder público, a medida regulamentar era um iniciativa imprescindível.

Apenas neste ano, houve 61 ataques a bancos no território cearense. Os municípios do Interior são o alvo preferido dos bandidos por não haver, em geral, um sistema de segurança reforçada e pela maior possibilidade de fuga.

Além do medo incorporado ao cotidiano dos habitantes dessas cidades, há ainda os efeitos sobre o acesso aos serviços. Ao ser avariada ou destruída por explosivos, as agências demoram meses para ser reabertas, pois precisam passar pelo processo de reconstrução. Em algumas ocasiões, as instituições bancárias até desistem de recolocar as unidades em funcionamento. Quando isso ocorre, os moradores ficam ilhados financeiramente, sem ter onde obter dinheiro num raio próximo ao qual residem. Na maioria das vezes, são obrigados a fazer grandes deslocamentos para realizar as transações bancárias necessárias.

Quando os ataques atingem bancos em mais de um município da mesma mesorregião, os prejuízos à população ganham peso e repercussão extras.

As ações também atingem, mas em menor escala, as agências em Fortaleza. Em caso recente na Capital, dois homens foram presos pela Polícia Militar, quando tentavam arrombar um caixa eletrônico, localizado numa agência no bairro Aldeota, utilizando um maçarico.

Entre as obrigações impostas pela lei estadual, está a utilização de recursos como equipamento de retardo instalado na fechadura do cofre e o investimento em vidros resistentes ao impacto de projetáveis de armas de fogo de grosso calibre, bem como o uso de tecnologia para inutilizar cédulas de dinheiro em casos de explosão ou arrombamento. Se as exigências não forem cumpridas em 180 dias, o infrator está sujeito a multa diária de aproximadamente 2 mil reais.

No âmbito federal, igualmente há lei com o mesmo objetivo e por ela os bancos são obrigados a preparar um plano de segurança para cada agência e apresentá-lo à aprovação da Polícia Federal. De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), esse e outros esforços têm resultado no recuo do índice de atentados às instituições. A entidade aponta que, no ano passado, em todo o Brasil, foram 339 assaltos e tentativas.

Deve-se reconhecer que o número é o menor dos últimos 17 anos, conforme o balanço da Febraban, mas a quantidade de ataques ainda é muito alta. As estratégias utilizadas pelas quadrilhas especializadas nessas ações criminosas adquiriram maior complexidade e audácia com o decorrer do tempo, obrigando a repressão a empregar tecnologias avançadas para reforçar a segurança.

Se as instituições financeiras transformaram a relação com seus clientes, criando ferramentas de internet banking e outros aplicativos tecnológicos, para facilitar a solução de questões financeiras fora das agências, a prioridade tem de ser agora proteger a própria integridade física delas contra a violência.