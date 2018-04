00:00 · 27.04.2018

O delegado do 34º DP (Centro), da Polícia Civil, Romério Almeida, foi afastado do cargo, na quarta-feira, 25/4, por suspeita de ter favorecido um traficante de drogas. O delegado, um advogado e um detento foram alvos da "Operação Renault 34", deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste