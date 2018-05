00:00 · 02.05.2018

O Açude Carão, no Município de Tamboril, continua seco apesar das boas chuvas registradas em abril, na região Norte do Estado. A seca acabou com a pesca no açude que, segundo a Cogerh, contrasta com a situação da maioria dos reservatórios do Norte do Ceará. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.